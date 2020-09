Beckhamowie pozują do rodzinnego zdjęcia. Uwagę zwracają stopy Davida

Na zdjęciu widzimy niemalże jednakowo wystylizowaną rodzinę. Wszyscy, poza 7-letnią córką Beckhamów, postawili na klasyczne połączenie bieli i czerni. Harper wystąpiła w kwiecistej sukience i pasującej do niej maseczce ochronnej. Ale to nie ona jest gwiazdą fotki, nie jest nią też centralnie stojąca Victoria. Wzrok kieruje się w stronę Davida – a konkretnie na jego stopy.

Otóż, emerytowany piłkarz, uważany za jednego z najlepiej ubranych mężczyzn świata, założył białe skarpetki do czarnych klapek. Takie zestawienie przez wielu uchodzi – delikatnie mówiąc – za niezbyt modne i eleganckie, ale może w przypadku Beckhama jest to wybaczalne?

Część komentujących była jednak wyraźnie skonsternowana. "David, naprawdę?" – zapytał jeden z internautów. Odpowiedź znajdziemy dalej: "Tylko on może sprawić, że wygląda to tak cool!". Niektórzy proszą go i Victorię, by ich zaadaptowali. Beckhamowie są przykładem pary, która zdaje się mieć wszystko – sławę, pieniądze oraz udane życie rodzinne. Victoria i David są małżeństwem od 1999 r. Plotki o jego zdradach nie doprowadziły do rozwodu, którego wypatrują nienawistnicy.