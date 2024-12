Będziecie w szoku, co dostają pracownicy Lindt. Filmik robi furorę

Okres świąteczny to moment, gdzie pracownicy wielu firm otrzymują różne benefity. Często składają się one z dodatkowego zastrzyku gotówki, akcentów świątecznych czy rzeczy związanych z daną firmą. W mediach społecznościowych furorę robią nagrania z rozpakowywania paczek m. in. z Biedronki, Lidla, Action czy Rossmanna.