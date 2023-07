Bieliznę ofiar traktował jak trofea. Gwałciciel usłyszał wyrok

W trakcie procesu nie przyznał się do winy. Skorzystał z prawa do odmowy składania zeznań. W trakcie aresztu miał korzystać z pomocy psychologicznej. Sąd Rejonowy w Rzeszowie uznał go za winnego zarzucanych mu czynów i skazał na 20 lat pozbawienia wolności. To jednak nie będzie ostatni proces w jego życiu.