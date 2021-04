Bieniuk pokazał najmłodszego synka ze związku z Anią Przybylską. Ależ wyrósł

Teraz z kolei Jarosław Bieniuk pokazał na swoim Instagramie swoją najmłodszą pociechę ze związku z Anną Przybylską. Jaś ma już 10 lat i właśnie szykuje się do pierwszej komunii. Dumny tata pokazał syna w swojej relacji na Instagramie. Już na pierwszy rzut oka widać, że chłopiec jest bardzo podobny do obojga rodziców. Pod zdjęciem Jasia Bieniuk napisał "Pierwsza Komunia, egzamin ósmoklasisty, matura", co nawiązuje do ważnych chwil, jakie czekają w najbliższym czasie jego pociechy.