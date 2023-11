Bierze tysiąc złotych za godzinę. Jest profesjonalną "stalkerką"

- Zadzwoniłam do hotelu mówiąc, że zgubiłam rachunek, a potrzebuję go do rozliczenia wyjazdu. Poprosiłam o przesłanie go na podanego przeze mnie maila. Wtedy wszystko się potwierdziło. Zdaję sobie sprawę, że to było zachowanie nieetyczne. Obecnie w swojej pracy nie wykorzystuję tego typu metod, ale wtedy uważałam, że to konieczne.