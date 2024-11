Biskupi spotkali się z ofiarami przemocy. Wiadomo, kogo zabrakło

Rozmowa z przedstawicielami Kościoła w Polsce była jednym z postulatów ofiar przemocy seksualnej, zawartych w liście, który został skierowany 13 maja 2024 roku do Rady Stałej KEP. Odpowiedź na ów list nadeszła 11 czerwca - do spotkania miało dojść na Jasnej Górze, a udział wziąć ok. 80 duchownych. Jednak, co potwierdził Prymas Polski oraz delegat Episkopatu ds. ochrony dzieci i młodzieży, nie wszyscy się pojawili.