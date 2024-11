Miała 8 lat, gdy przeżyła koszmar. Apelują o zakaz spowiedzi dzieci

Olga Najdowska przygotowywała się do pierwszej komunii razem z rówieśnikami. Miała 8 lat. Nie wiedziała do końca, czego się spodziewać, była jednak świadoma, że jedną z zasad przyjęcia eucharystii, jest poprzedzenie jej spowiedzią.

Sakrament był dla niej traumatycznym przeżyciem. – Wśród tych grzechów było to, że czasem nie słuchałam rodziców i czasem w niemiły sposób odzywałam się do mojej mamy. Po tych słowach ksiądz miał się zdenerwować. – Zaczął krzyczeć, że on pamięta dziewczynkę, która w taki sam sposób grzeszyła, a później jej mama umarła i ta dziewczynka nigdy nie pogodziła się z tym, w jaki sposób zachowywała się w stosunku do swojej mamy, że nie mogła jej już nigdy przeprosić i musiała żyć z tymi wyrzutami sumienia, więc żebym się zastanowiła, bo u mnie może być tak samo – zacytowała słowa duchownego.