Biżuteria to nie tylko błyszczący dodatek. To, co nosimy, jest symbolem inspiracji, energii i radości z życia

Mam poczucie, że akt poszukiwania i moment nabywania biżuterii, to bardzo często osobista opowieść o poszukiwaniu w zakamarkach siebie tego, co karmi i syci serce. To historia, która płynie w tobie i nadajesz jej symboliczny wymiar swoją energią, kiedy naszyjnik, kolczyki lub bransoletka trafiają do ciebie, stając się swego rodzaju osobistym talizmanem. To ta opowieść pomiędzy. Moc wyrażania siebie i swoich odczuć na zewnątrz. Powstanie każdego nowego produktu to moja wewnętrzna, osobista opowieść. To historia przeżytego doświadczenia, przeżytych emocji, często zachwytów i tęsknot.