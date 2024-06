Błąd, który słono kosztuje. Rachunki za prąd rosną w oczach

Wysoka inflacja i częściowa praca zdalna sprawiły, że Polki i Polacy otrzymują coraz to wyższe rachunki za prąd. Choć wydaje nam się, że nie możemy zrobić już więcej, by płacić mniej, często zapominajmy jednak o podstawowych kwestiach, dzięki którym nieco zaoszczędzimy. Wśród nich m.in. wkładanie wciąż ciepłego jedzenia do lodówki.