Sztuczka podczas gotowania makaronu. Zaoszczędzisz na prądzie

Gotowanie makaronu wydaje się być jedną z najprostszych czynności. Wystarczy zagotować wodę, wrzucić makaron i odczekać tyle, ile napisano na opakowaniu. Tym sposobem nie zaoszczędzimy jednak na prądzie czy gazie, których ceny wciąż rosną. Jak więc możemy to zrobić? Jak możemy obniżyć rachunki? Wystarczy znać ten trik.

Znana szefowa kuchni Nigella Lawson podzieliła się na swojej stronie internetowej sposobem na to, jak zaoszczędzić na rachunkach, znając jedynie sprytny trik związany z gotowaniem makaronu. Jak się okazuje, nie trzeba go wcale gotować dziesięć minut.

Lawson nazywa ten trik "metodą Vincenzo Agnesi" lub "pasywną metodą gotowania". Jak tłumaczy, wystarczy doprowadzić garnek z wodą do wrzenia, a po wrzuceniu makaronu gotować go tylko przez dwie minuty. Następnie należy wyłączyć kuchenkę lub płytę, nałożyć pokrywkę na garnek i pozostawić makaron do momentu, aż się ugotuje. Dzięki temu nie tylko zaoszczędzimy, ale także zmniejszymy ryzyko rozgotowania makaronu.