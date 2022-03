Blanka Lipińska narzeka na wakacje w Tajlandii. Co jest powodem niezadowolenia?

"Tu się nie da chodzić w wąskich rzeczach. Jeśli coś was opina, to znaczy, że będzie wam jeszcze bardziej gorąco, niż jest, a tu nigdy nie jest mniej gorąco. To nie jest w ogóle klimat dla Europejczyka. Jeżeli ktoś tu wytrzymuje… Jak? Tu naprawdę idzie umrzeć od tego gorąca" – powiedziała. "Ja naprawdę po różnych krajach jeżdżę i naprawdę pierwszy raz zderzam się z taką upalną wilgotnością, że nie wyrabiam. Tu jest koszmarnie gorąco. W pewnym momencie macie wrażenie, że oddychacie zupą. To jest męczące" – dodała.