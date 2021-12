Blanka Lipińska urządza nowe mieszkanie. Ma w nim nawet czarną choinkę

"Witajcie w nowej odsłonie Sodomy i Gomory. Oto mój fancy kran. Ten kran robi wrzątek, wodę gazowaną i zwykłą wodę. A tu jest system do tego. Nie są to proste rzeczy. (…) Tak wiem, jest tu ekstra. Jak skończę, to wam jeszcze wszystko pokażę" – dodała Lipińska.