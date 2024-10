Błędy, które mogą cię sporo kosztować. Jak zabezpieczyć rośliny?

Innym problemem jest zbyt wczesne okrywanie roślin. Gdy temperatury spadają poniżej zera, jest to znak, że należy myśleć o ochronie, ale jeśli zrobisz to zbyt wcześnie, rośliny mogą kontynuować wegetację, co prowadzi do uszkodzeń. W efekcie cała roślina osłabnie, zamiast przygotować się do stanu spoczynku.