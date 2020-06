Błędy w pielęgnacji włosów. Czy nie popełniasz podobnych pomyłek? Przekonaj się, na co zwrócić uwagę

Nawet jeżeli bardzo mocno starasz się o to, aby twoje pasma zachwycały zdrowym blaskiem, niestety możesz popełniać błędy w pielęgnacji włosów . Często wręcz nieświadomie, ponieważ chcąc jak najlepiej, sama popadasz w błędne koło. Na szczęście na wszystko znajdzie się rada, a każdy nawyk można zmienić na lepsze. Sprawdź, czy nie zdarzają się u ciebie niektóre błędy w pielęgnacji .

Błędy w pielęgnacji włosów – co z tym myciem?

Przede wszystkim zwróć uwagę na to, jaką wodą myjesz swoje włosy. Pamiętaj, że gorąca i zimna nie są najlepszym wyborem podczas klasycznego mycia. Chcąc uniknąć błędów w pielęgnacji włosów korzystaj z letniej wody, dzięki której zamkniesz łuski. Jeżeli dostosujesz się do nowego nawyku, na pewno dosyć szybko zauważysz znaczną poprawę. Zarówno zimna, jak i gorąca woda prowadzą do poważnych uszkodzeń pasm, a tego przecież nie chcesz.