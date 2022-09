Blogerki urodowe pokochały tę metodę mycia włosów. Jest prosta i skuteczna

Pielęgnacja włosów wcale nie musi być skomplikowana. Przykładem na to może być jeden z ostatnich globalnych trendów, które promują włosomaniaczki. Zwłaszcza te, które z dystansem podchodzą do zawartych w kosmetykach składników chemicznych. Do mycia włosów wybrały dość kontrowersyjną metodę. Jaki efekt przynosi używanie do pielęgnacji wyłącznie wody?