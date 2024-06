Pyszna "surówka działkowca". Znika ze stołu w sekundę

Surówki to idealny dodatek do obiadu, a wiele osób nie wyobraża sobie drugiego dania bez chrupiącego dopełnienia. To idealne rozwiązanie szczególnie latem, gdy świeżych warzyw jest pod dostatkiem. Warto więc przygotować bardzo prostą, ale pyszną i - przede wszystkim - zdrową "surówkę działkowca". Jej nazwa wzięła się od tego, że błyskawicznie można ją zrobić z dostępnych obecnie na działkach lub straganach warzyw.