Błyskawicznie rośnie. Ochroni przed wzrokiem wścibskich sąsiadów

Rdest Auberta to roślina pnąca, która nie tylko wykazuje łatwość w uprawie, ale też długo utrzymuje swoje kwiaty. Rośnie niezwykle szybko i jest zdolna do osiągnięcia kilkunastu metrów wysokości. Ta cecha czyni go doskonałym wyborem zarówno jako element dekoracyjny, jak i praktyczne rozwiązanie do zasłonięcia swojego ogrodu przed ciekawskim wzrokiem sąsiadów.