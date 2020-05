Botoks na włosy. Czy wiesz na czym polega ten zabieg i jakie efekty przynosi?

Botoks na włosy – na czym polega zabieg?

Botoks na włosy – jak przebiega proces?

Zabieg botoksu na włosy dzieli się na trzy etapy. Całość zajmie nie więcej niż godzinę, za to efekt utrzyma się nawet do 10-15 myć. Jak to wygląda?

Cały zabieg botoksu na włosy zajmuje około 40 minut. W przeciwieństwie do innych zabiegów, nie potrzebne są specjalistyczne urządzenia, nie używa się również ciepła. Botoks na włosy działa od zewnątrz, a składniki serum naturalnie wnikają we włosy.

Botoks na włosy – u kogo najlepiej się sprawdzi?

Botoks na włosy – ile kosztuje i jak długo utrzymuje się efekt?

Botoks na włosy kosztuje od 120 do 150 złotych, ale na cenę wpływa długość włosów. Efekt botoksu utrzymuje się nawet do kilku miesięcy – wszystko zależy od tego, jak często myjesz pasma. Wygładzenie utrzymuje się nawet do 15 myć, lecz po zabiegu zaleca się oczyszczać włosy co 3 dni. Po botoksie najlepiej stosować szampony bez SLS, parabenów i alkoholu.