Suche i zniszczone włosy po zimie? Poznaj skuteczne sposoby na ich regenerację

Po zimie włosy często są suche, zniszczone i mają rozdwojone końcówki. Często dzieje się tak z powodu niekorzystnej pogody, w tym suchego powietrza oraz ciągłych wahań temperatur. Na szczęście istnieje kilka sposobów, które pomogą w walce ze zniszczonymi włosami po zimie. Jeśli twoje pasma mają skłonność do łamliwości czy wypadania, koniecznie zapoznaj się z cennymi wskazówkami.

Peeling skóry głowy pomocny w regeneracji

Pomocnym w regeneracji włosów może być peeling skóry głowy. Niestety nie tylko zimne powietrze i wahanie temperatury mają bezpośredni wpływ na kondycję włosów. Bardzo często również toksyny zawarte w smogu niszczą pasma, a jedynym ratunkiem jest właśnie peeling. Preparaty złuszczające stosowane raz w tygodniu działają przeciwutleniająco oraz zapobiegają wypadaniu włosów. Skóra głowy będzie zdrowa i zadbana, co w rezultacie pozwoli na osiągnięcie pięknych i mocnych włosów.

Botoks włosów na wzmocnienie

Równie świetnym pomysłem na wzmocnienie włosów po zimie jest botoks. To forma zabiegu fryzjerskiego, który polega na dogłębnym odżywieniu, nawilżeniu oraz wygładzeniu włosów. Do jego wykonania wykorzystuje się profesjonalne serum, zawierające w sobie m.in. kolagen, keratynę, kwas hialuronowy. Botoks na włosy pozwala na skuteczne otwarcie i zamknięcie łusek włosowych, do których wnikają składniki serum doskonale odżywiające od wewnątrz korę włosa.