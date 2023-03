Brakuje tylko partnera. Poruszenie pod zdjęciem rolniczki

Emilka, bo tak najczęściej zwracają się do niej fani produkcji, mieszka ze swoją babcią Heleną, partnerem Karolem oraz urodzoną w maju 2021 roku córką Laurą. W programie czasami pojawia się także jej brat Krzysztof, kuzyn Adrian oraz mama Jolanta, która niedawno świętowała okrągłe urodziny.

- Znamy się od dziecka, chodziliśmy do jednej szkoły, graliśmy w piłkę. Potem na wiele lat nasze drogi się rozeszły, każde z nas miało swoje życie. Karol pracował w budowlance, jeździł po całej Polsce, był za granicą. Odnalazł mnie dzięki serialowi - wyznała Korolczuk w rozmowie z "Super Expressem".

