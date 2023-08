Brama Lwa przyciąga bogactwo. Unikatowe zjawisko na niebie

Brama Lwa - co to jest?

Co to jest Brama Lwa? Pojęcie to oznacza synergię Słońca w znaku Lwa, Ziemi i Syriusza, czyli najjaśniejszej gwiazdy na południowym niebie. Już starożytni Egipcjanie wierzyli, że tak specyficzny układ daje ludziom dobrą energię i wyzwala siłę do sięgania po nawet najbardziej ambitne cele.