Branża gastronomiczna jest w "depresji". Właścicielka herbaciarni: Musimy ratować się sami

"Pomocy dalej nie ma"

– Wynajmujemy przestrzeń od spółdzielni, która poszła nam na rękę, obniżyła nam czynsz na czas przymusowego zamknięcia. To jest natychmiastowa i namacalna pomoc, która pomaga nam przetrwać ten ciężki czas – mówi Jana. Dodaje, że brakuje jej realnego wsparcia od rządu i jasnych deklaracji. – Pomocy dalej nie ma. Nie jesteśmy chronieni ani przez zwolnienia ZUS-owskie, ani przez jakąkolwiek pomoc finansową. My jako właściciele zmierzamy się codziennie z kosztami – tłumaczy.

– Sprowadzamy je z różnych części świata, mieliśmy w ofercie też ciasta, które przygotowywała niewielka cukiernia na Mokotowie. Mówię to po to, aby uświadomić, że za zamknięciem jednej, małej herbaciarni idzie wielki łańcuch naszych dostawców, którzy teraz też cierpią – opowiada.

– Chcemy usłyszeć plan A, B, czy C. Chcemy widzieć, w którą stronę to zmierza - mówi.

- Za nami stoją pracownicy. Gastronomia to nie tylko podawanie jedzenia, ale też nawiązywanie z ludźmi bliskiej relacji. Tworzymy rodzinę. Serce boli, że ta sytuacja dotknęła młodych ludzi, dla których jest to czasami pierwsza praca – podsumowuje Jana Krynicka.

To co mówi właścicielka herbaciarni dotyka Karolinę Mazur, która studiuje dziennie w Warszawie. Dotychczas utrzymywała się z pracy we włoskiej restauracji. Teraz czeka w zawieszeniu na otwarcie branży gastronomicznej. Daje sobie czas do 27 grudnia. Jeżeli nic się nie zmieni, będzie szukała nowego źródła dochodu.