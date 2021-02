Brooke Shields wraca do zdrowia. Opublikowała nagranie ze szpitala

Shields i relacja ze szpitala

W niedzielę Brooke Shields pokazała krótkie nagranie na Instagramie. Widać na nim, jak aktorka ostrożnie, ale pewnie porusza się o kulach po szpitalnych korytarzach. Zgodnie z podaną informacją, Shields walczy o powrót do pełnej sprawności prawej nogi. " Złamałam kość udową. Powoli się regeneruje. Nie ważne, jakie masz przed sobą wyzwanie, zdecyduj się na pozytywne nastawienie i idź do przodu" - napisała pod filmem.

Na nagraniu widać, jak Shields wspiera się na obu kulach. Ma na sobie szpitalną koszulę oraz specjalne skarpetki antypoślizgowe. 55-latka ewidentnie mocno stara się, aby jak najszybciej wrócić do pełnej sprawności, choć jak słychać na filmie, nie jest to takie łatwe. " To tylko 20% możliwości. Za każdym razem lekko zginam kolano, aby go nie ciągnąć, ani nie zahaczać o ranne biodro" - powiedziała Shields.