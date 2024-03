Brutalny gwałt w Warszawie. Profiler: Automatycznie myślimy "to przecież musi być jakiś odszczepieniec"

- Brutalny gwałt zawsze jest wielką tragedią poruszającą opinię publiczną. Wywołuje ogromne emocje, z którymi trzeba coś zrobić. Utożsamiamy się i empatyzujemy z ofiarą, więc naturalnie pojawiają się negatywne emocje w stosunku do potencjalnego sprawcy. Najczęściej chęć zemsty, życzenie mu śmierci. W internecie pojawiły się wpisy powołujące się na kodeks Hammurabiego - fantazje na temat tego, co należałoby mu zrobić, żeby przeżył co najmniej dokładnie to samo co ofiara. To są odruchy pierwotne, występujące od zarania dziejów. Oko za oko, ząb za ząb, mimo, że minęły tysiące lat.