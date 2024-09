Brytyjczycy zaniepokojeni. Chodzi o króla Karola

Przedstawiciele brytyjskiej monarchii nie podali więcej szczegółów, co dało początek fali medialnych spekulacji na temat stanu zdrowia króla. Serwis Radar Online dotarł do raportu, który Karol miał otrzymać od swoich lekarzy.

Mimo choroby król nadal pełni swoje obowiązki, jednak jego wystąpienia są znacznie krótsze. Media odnotowały także zmianę sposobu transportu. Karol coraz częściej korzysta z helikoptera, co może wskazywać na znaczne pogorszenie stanu zdrowia.

Na kilka dni po wstąpieniu Karola na tron, Pałac Buckingham rozpoczął przygotowania do operacji Menai Bridge. To szczegółowy plan dotyczący postępowania w przypadku śmierci króla. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku królowej Elżbiety II (operacja London Bridge) oraz księcia Filipa (Forth Bridge).