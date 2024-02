Ekspertka ma pewność. Wskazała ważny szczegół w oświadczeniu króla

Jej zdaniem, dokładne informacje pociągnęłyby za sobą szereg spekulacji na temat przebiegu choroby i możliwości leczenia. - Gdy ludzie dowiedzą się, co to za nowotwór, zaczynają tego szukać, googlować i mówić, że "znają kogoś" czy im się to przytrafiło, więc to jest to, przez co będzie przechodził. Wiemy, że jest chory, ma stwierdzonego raka i będzie leczony - dodała.