Brytyjki mają problem z nazywaniem swoich miejsc intymnych, Polki też nie najlepiej sobie radzą

- Czasem jest tak, że jako rodzice jesteśmy zawstydzeni patrząc, a co gorsza przyłapując dziecko na dziecięcej masturbacji, absolutnie nie wiemy co z tym zrobić. Jak nazwać to, co zobaczyliśmy? Co powiedzieć dziecku, które tak znajduje przyjemność? Jak nazwać części ciała, które dotyka? Te pytania spędzają opiekunom sen z powiek. Jeśli zawstydzimy dziecko, będzie to miało reperkusje dla niego w życiu dorosłym. Zacznie się wstydzić własnej seksualności, a co gorsza mogą powstać różne zaburzenia seksualne, takie jak przedwczesny wytrysk, czy dyspareunia (bolesny stosunek sektualny). Wtedy warto pomyśleć o szukaniu pomocy u seksuologa, czy też podjąć własną psychoterapię. – tłumaczy Wojas.