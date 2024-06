Pracują jako pokojówki. Mówią, z czego nigdy nie korzystać w hotelach

- Pracowałam w jednym z hoteli należących do popularnej sieci. Po tym doświadczeniu w życiu nie zdecydowałabym się na to, żeby spędzić tam noc – ocenia Monika Nawrocka, która pracowała jako pokojówka. Przyznaje, że czystość w hotelu to tylko pozory.

Zbliżające się wakacje to czas, kiedy hotele na całym świecie przygotowują się na szczyt sezonu. W tym okresie praca pokojówek staje się szczególnie intensywna. Choć na pierwszy rzut oka może się wydawać, że pokoje hotelowe są idealnie czyste, prawda bywa nieco inna.

Czystość to tylko pozory

Sprzątanie pokoi hotelowych to nie lada wyzwanie. Praca ta wiąże się z dużym wysiłkiem fizycznym, wymaga szybkości i skrupulatności, a także umiejętności radzenia sobie z różnymi, często nieprzyjemnymi sytuacjami. Jak mówią same pokojówki, nie zawsze jest to przyjemne doświadczenie.

- Jeden pokój był w takim stanie, że trzeba było wyłączyć go z użytku - opowiada Julia, jedna z pracownic.

- Pracowałam w jednym z hoteli należących do popularnej sieci. Po tym doświadczeniu w życiu nie zdecydowałabym się na to, żeby spędzić tam noc – ocenia Monika Nawrocka w rozmowie z WP Kobieta. - Po prostu kiedy widziałam, jak pracuje tam obsługa hotelowa, brzydziło mnie to.

Pościel po poprzednich gościach

Ciężko jednak wymagać nieskazitelnej czystości, gdy na sprzątnięcie jednego pokoju z łazienką pokojówki mają 10 minut. - I to maksimum, więc wyobraź sobie, jak wygląda takie sprzątanie - mówi Monika Nawrocka.

Trzeba więc decydować, co wyczyścić, a co może jeszcze poczekać. Jak wyjawia jedna z pokojówek, pościel nie zawsze jest zmieniana. - Jeśli widzisz, że goście zostawili w miarę niewygniecioną pościel i na tym łóżku nie ma widocznego bałaganu, to zdecydowanie szybciej jest naciągnąć prześcieradło i wyrównać poduszki niż to wszystko przebierać na nowo – wspomina.

Wszystko sprzątnięte jest tak, aby osoba, która sprawdzała pokoje, po otwarciu drzwi widziała porządek. Chodzi o pierwsze wrażenie, a nie generalne poczucie czystości. Nikt nie interesował się tym, czy odbyło się to z zachowaniem zasad higieny, czy nie.

Pokojówka stanowczo odradza gościom korzystania z kubków czy szklanek w pokojach hotelowych, które często - ze względu na pośpiech - czyszczone są poszewką.

- Z perspektywy gościa pokój zawsze wygląda na czysty, ale mnie do dziś na sam widok jest niedobrze, inaczej nie umiem tego określić - wyznaje Monika.

