Budzisz się często o trzeciej w nocy? To może być sygnał alarmowy

Dlaczego wybudzamy się w nocy? To ważny sygnał

Nocne wybudzenia często sprawiają, że ponowne zaśnięcie nie jest łatwą sprawą, a nadzwyczaj irytującą - w końcu chcemy odpocząć, by następnego dnia czuć się dobrze. Jedną z najczęstszych przyczyn nocnych pobudek jest wysoki poziom odczuwanego stresu, a co za tym idzie - wysoki poziom hormonu stresu, czyli kortyzolu. To jednak niejedyny problem.