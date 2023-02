Budzisz się o trzeciej nad ranem? Musisz wykonać jedno badanie

Dlaczego właśnie trzecia nad ranem?

Uspokajamy, telefon do księdza raczej nie będzie potrzebny. Jeżeli zauważymy, że wybudzamy się około wyżej wskazanej godziny mamy najprawdopodobniej do czynienia z zaburzeniami snu. O tej porze zachodzi bowiem szereg różnych fizjologicznych zjawisk. Okazuje się, że mniej więcej w tym czasie nasz organizm przygotowuje się do pobudki i rozpoczęcia kolejnego dnia. W tym czasie poziom produkowanej melatoniny spada, a nasze ciało stopniowo ma coraz wyższą temperaturę. Jednocześnie zwiększa się poziom wybranych hormonów stresu, których zadaniem jest pobudzenie ciała do działania.