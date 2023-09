Buty ją "pokonały". Pozuje boso w Watykanie

Niestety wszystko wskazuje na to, że celebrytka ubrała się nieodpowiednio do aktywności, które na nią czekały. W końcu zwiedzanie, nawet jednodniowe, powinno iść w parze z wygodnym obuwiem, inaczej staje się męczarnią. Dla Bomby skończyło się to chodzeniem boso. Wszystko pokazała na Instagramie, gdzie obserwuje ją prawie 840 tys. internautów.