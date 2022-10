Buty jak u Carrie Bradshaw. Ewa Drzyzga flirtuje z kobaltem

Bezkonkurencyjna szmizjerka idzie do pracy

Idealna sukienka do pracy nie istnieje. A właściwie nie istniała do momentu, w którym próg biura przekroczyła szmizjerka. Sukienka koszulowa, sukienka z kołnierzykiem, przedłużona koszula - zdążyła zaliczyć tyle określeń, że trudno się połapać. Model stanowi idealny balans pomiędzy klasyką a finezją. Kołnierzyk dodaje jej powagi, guziki zapewniają wygodę, a długość do kolan stanowi kwintesencję kobiecego stylu. Można mieć to wszystko? Można.