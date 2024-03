Był idolem nastolatek. Jak dziś wygląda Bartek Wrona?

Z pewnością nie ma w Polsce osoby w wieku około trzydziestu lat, która nie kojarzyłaby największego hitu grupy Just 5 "Kolorowe sny". Może wydawać się to nieprawdopodobne, ale lider tego zespołu, Bartek Wrona, ma już 42 lata. Czy zastanawialiście się, jak teraz wygląda i co robi?