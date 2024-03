Był "polskim hydraulikiem". Dziś waży 130 kg i trudno go rozpoznać

Kiedy 20 lat temu wchodziliśmy do Unii Europejskiej, Piotr Adamski stał się jednym z najpopularniejszych Polaków za granicą. Jako "hydraulik znad Wisły", pozujący na tle wieży Eiffla w Paryżu, zrobił furorę nie tylko w ojczyźnie. Jedna sesja zdjęciowa wystarczyła, aby zdobył sławę i trafił do show-biznesu. W wyniku ogromnej popularności wystąpił nawet w "Tańcu z gwiazdami". Dziś trudno go rozpoznać.