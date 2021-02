Nastolatka pobita na śmierć. Sprawcą okazał się jej były chłopak

Danielle pochodziła z Fort Collins, gdzie uczęszczała do szkoły średniej, a także spędzała każdą wolną chwilę w schronisku dla zwierząt. Dziewczyna chętnie pomagała czworonogom, szczególnie tym, które jej tata przygotowywał do roli przewodników dla niewidomych. 18-letnie życie Danielle zostało przerwane 6 lutego w niejasnych okolicznościach.

Koszmarny sobotni wieczór

Lokalna policja w Fort Collins otrzymała telefon alarmowy. Zgłoszono odnalezienie nieprzytomnej i ranny młodej kobiety na parkingu przy 525 East Drake Road . Na miejsce przyjechali funkcjonariusze i karetka pogotowia. Danielle odkryto z ciężkimi obrażeniami zagrażającymi życiu – czytamy w "People". Niestety zaraz po przewiezieniu nastolatki do szpitala, ta zmarła nie odzyskawszy przytomności.

Prowadzący śledztwo szybko odkryli, że za śmiertelnym pobiciem może stać były chłopak Danielle 20-letni Stephen McNail. Razem chodzili do Fossil Ridge High School, którą nastolatka ukończyła z wyróżnieniem w zeszłym roku. Z kolei Stephen należał do jednej z drużyn piłkarskich. 7 lutego policjanci odnaleźli McNaila i zabrali go na przesłuchanie. Obecnie przebywa w areszcie w hrabstwie Larimer z zarzutami morderstwa pierwszego stopnia, przemocy domowej i naruszenia warunków wyjścia za kaucją.