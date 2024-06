Był twarzą TVP. Oto co robi dziś

Krzysztof Ziemiec był z pewnością jedną z najpopularniejszych twarzy Telewizji Polskiej. Karierę w TVP rozpoczął już na początku lat 2000. W 2008 roku uległ jednak poważnemu wypadkowi, który sprawił, że prezenter musiał zadbać o swoje życie i powrót do zdrowia.

22 czerwca 2008 roku ok. godz. 23 w mieszkaniu Krzysztofa Ziemca na warszawskim Ursynowie wybuchł pożar. Jego żona Danuta, z którą ma troje dzieci, podgrzewała parafinę kosmetyczną, którą stosowała na dłonie. Niestety, zapomniała o niej i zasnęła. Dziennikarz brał w tym czasie kąpiel. W pewnym momencie poczuł dziwny zapach.

- Najpierw - jako stary harcerz - przykryłem garnek pokrywką, licząc, że odcięcie powietrza zdusi ogień, ale wtedy nastąpił wybuch. Chciałem to wynieść. Nie pomyślałem, że garnek był rozgrzany do czerwoności i wypadnie mi z rąk. Płonąca parafina oblała mnie i podłogę. W ten ogień padałem, wstawałem. W korytarzu natychmiast zajęła się kupiona kilka tygodni wcześniej szafka. Nad nią były korki, które się przepaliły, wszystko wysadziło. Trwało to sekundy, może minuty - opowiadał Ziemiec.