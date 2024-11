Zagrała w głośnym filmie. Teraz zarabia na życie jako sprzątaczka

Kiedy "Legiony" wkroczyły do kin, wiele osób wróżyło jej wielką karierę aktorską. Miała przecież wszelkie predyspozycje do tego, by zostać gwiazdą filmową. Jednak los potrafi być przewrotny. Dzisiaj aktorka realizuje się w zupełnie innej branży. Prowadzi własną firmę sprzątającą, dzięki której zarabia na życie. W rozmowie z Onetem zdradziła, jak to się zaczęło.