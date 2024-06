Była modelką "Playboya". Od lat żyje w celibacie

Ok, rozumiem

W latach 2005-2009 Kendra Wilkinson występowała w dokumentującym życie w rezydencji Hugh Hefnera programie "The Girls of the Playboy Mansion". Kobieta, obok Holly Madison, stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych "króliczków".

W 2009 roku zrezygnowała z udziału w show i wyszła za mąż za zawodnika futbolu amerykańskiego Hanka Basketta, z którym doczekała się dwójki dzieci: syna i córki. Para rozwiodła się w 2018 roku, a Wilkinson - jak wyznała na łamach "People" - od tego czasu unikała bliższych relacji.

Szczere wyznanie nt. seksu. Gwiazda "Playboya" żyje w celibacie

Wilkinson i Baskett ostatecznie rozstali się po dziewięciu latach burzliwego związku, tuż po tym, gdy na jaw wyszła zdrada mężczyzny. Była modelka "Playboya" wyznała, że po rozwodzie nie zdecydowała się na żadną relację i od kilku lat żyje w celibacie.

- Od dawna nie uprawiałam seksu. (...) Wstydziłam się siebie i swojej seksualności. Wszyscy postrzegają mnie jako ikonę seksu, dlatego wstydziłam się i trzymałam się z daleka od wszystkiego, co z tym związane - mówiła na łamach "People".

Wybaczyła mężowi zdradę. Mówi, jakie mają relacje

Była modelka przyznała, że wybaczyła byłemu mężowi zdradę i obecnie nie żywi do niego urazy. - Znam siebie, potrafię przebaczyć. I chcę, żeby Hank radził sobie w życiu. Bardzo ciężko pracuje, wkłada mnóstwo wysiłku w swój biznes i jest świetnym tatą - podkreśliła.

- To, co zrobił w moim małżeństwie, nie definiuje go dzisiaj - dodała. - Ja też popełniłam wiele błędów w małżeństwie. Wzięliśmy udział w reality-show i w zasadzie nigdy nie mieliśmy szansy, aby naprawdę dowiedzieć się, kim jesteśmy - stwierdziła.

Wilkinson podkreśliła też, że obecnie skupia się na wychowaniu swoich dzieci i choć nie planuje w najbliższym czasie kolejnego związku, chciałaby ponownie "zacząć się dobrze bawić".

