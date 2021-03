Związek Joanny i Jacka Kurskich wciąż wzbudza emocje. Teraz para powitała córkę

Miłość wbrew wszystkim

Narodziny małej Anny to temat numer jeden w polskich mediach. Rodzice odbierają już gratulacje, ale przyjście na świat dziewczynki wywołuje tyle samo zainteresowania, co niedawny ślub kościelny Kurskich. Na pewno jeszcze długo pod adresem pary będą pojawiać się różne komentarze.

Relacja pary stała się na tyle poważna, że w 2018 roku wzięli ślub w USC w Sulejówku. Na uroczystości pojawiły się znane osoby ze świata polityki i nie tylko. Jednak nim doszło do tego ważnego wydarzenia, obydwoje rozpoczęli starania o stwierdzenie nieważności ich poprzednich kościelnych małżeństw.

Kurscy dopięli swego, bo już w lipcu 2020 roku w Łagiewnikach stanęli przed ołtarzem. Prezes TVP przekonywał, że miało to dla nich olbrzymie znaczenie, ponieważ oboje są wierzący i chcieli złożyć sobie kościelną przysięgę. Całe wydarzenie stało się powodem do dalszych spekulacji w mediach na temat podwójnych standardów, a opowieści o "duchownym wymiarze" ślubu poddawano pod wątpliwość.

"Ci, którzy nas krytykują, często żyją w konkubinatach i zdradzają swoich współmałżonków. [...] To ludzie nieszczęśliwi, którzy nie potrafią ułożyć sobie własnego życia. To ludzie nieszczęśliwi i samotni, którzy albo nie wierzą w miłość, albo nigdy jej nie spotkali. To jęk zawiści" - tłumaczył się Kurski w "Sieci".