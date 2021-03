Była niekwestionowaną gwiazdą lat 80. Jak teraz wygląda Sabrina?

Międzynarodowy sukces Sabriny

Piosenkarka została okrzyknięta mianem "seksbomby", a jej pozycję w świecie muzyki rozrywkowej potwierdziły kolejne hity "Hot girl" oraz "All of Me". Gwiazda zaczęła podróżować po wielu krajach, gdzie ciepło ją witano. Sabrina wydała łącznie 9 albumów, ale jej sława powoli zaczęła niknąć. Nie dawała jednak o sobie zapomnieć i wystąpiła w kilku produkcjach filmowych.