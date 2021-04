Była niekwestionowaną gwiazdą telewizji. Co teraz robi Anna Szulc?

Wielu widzów nie wyobrażało sobie TVP bez Anny Szulc. Kiedy w 2004 roku postanowiła odejść na dobre z telewizji, wciąż zastanawiano się, co było głównym powodem jej decyzji. Dopiero po latach dziennikarka i prezenterka wyjawiła prawdę na temat swojego odejścia. Okazuje się, że wszystkie proponowane przez nią projekty były odrzucane.

Nietypowe losy dziennikarki

Niedługo po odejściu z TVP Anna Szulc udzieliła lakonicznego wywiadu, w którym wyjawiła, że chciała zmian w swoim życiu, dlatego zrezygnowała z dalszej współpracy z telewizją. Dopiero później opowiedziała, że po prostu nie miała co robić w studiu na Woronicza. Po cichu liczyła na to, że może rozpocznie pracę w jednej z komercyjnych stacji, ale jednocześnie nie chciała się narzucać.

Anna Szulc dała się poznać jako pierwsza prowadząca "Zwyczajni niezwyczajni". Trafiła do telewizji zupełnym przypadkiem – po studiach na Wydziale Filologii Romańskiej na UW znalazła ogłoszenie, że TVP szuka prezenterek. Chciała spróbować swoich sił, a w nowy zawód wprowadziła ją sama Irena Dziedzic.

Jednak nie chciała być wyłącznie spikerką, bo układała w swojej głowie pomysły na autorskie programy. Prowadząc poszczególne wydania nie tylko czytała to, co miała na prompterze, ale przede wszystkim starała się dodawać coś od siebie. Widzowie od razu polubili Szulc za jej naturalność i sposób prowadzenia rozmów.

Własny program zaczęła prowadzić od 1994 roku, a był to format "Zwyczajni niezwyczajni". Jednak z powodu zgrzytów w zespole musiała odejść, a na jej miejsce przyszedł Piotr Bałtroczyk. W późniejszym czasie dziennikarka prowadziła jeszcze teleturniej wiedzy o Francji, a także zajmowała się konferansjerką na popularnych festiwalach.

Prowadziła także "Babiniec" (w późniejszym czasie także z córką), a następnie "Pokaż, co potrafisz". Niestety po przejęciu władzy w TVP przez Roberta Kwiatkowskiego, jej programy oraz nowe propozycje zostały odrzucone.

Obecnie Anna Szulc nie utrzymuje kontaktu ze swoimi dawnymi koleżankami i kolegami z TVP. Pracę w telewizji traktuje jako świetną przygodę. Po przejściu na emeryturę dorabiała także jako tłumaczka języka francuskiego. Prezenterka doczekała się z mężem trójki dzieci i aż siedmiorga wnucząt, i to właśnie nim poświęca swój czas.

