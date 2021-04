Dominika Tajner "pochwaliła się" partnerem. Pokazała wspólne zdjęcie

Dominika Tajner długo nie potrafiła wybaczyć byłemu mężowi, że ją zostawił. Na szczęście po pewnym czasie emocje opadły i ostatecznie byli małżonkowie doszli do porozumienia. Jak się okazuje, Tajner i Wiśniewski utrzymują bliskie relacje, choć według słów czwartej żony, nie należy tego nazywać przyjaźnią.

Szczęśliwa Tajner z partnerem

Po burzliwym rozstaniu z Michałem Wiśniewskim Tajner starała się zbytnio nie opowiadać o swoim życiu prywatnym. Dopytywana przez wielu dziennikarzy, mówiła wymijająco o zachodzących u niej zmianach. Dopiero w styczniu tego roku poinformowała swoich fanów, że jest w nowym związku. Co prawda nie zdradzała wciąż zbyt wiele, ale wiadomo, że wybranek ma na imię Demetris i mieszka na Cyprze.

Córka trenera skoczków narciarskich bardzo długo starała się unikać rozmów na temat życia osobistego. Jak sama przyznała, po rozwodzie z Wiśniewskim próbowała kilka razy ułożyć swoje życie na nowo, ale jej relacje z mężczyznami okazały się krótkie. Teraz zdecydowała się zbudować nowy związek z mężczyzną na odległość. Jej partner mieszka na Cyprze, a Tajner odwiedziła go niedawno na wyspie.

