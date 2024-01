Była ostatnią żoną Hefnera. Wyznała, jak wyglądało jej życie

Na łamach "People" stwierdziła, że gdy trafiła do rezydencji Hefnera, myślała, że dotarła na szczyt. - Wydawało mi się, że skoro lubię to, co on i robię wszystko, czego ode mnie oczekuje, to jestem faworytką. I byłam, ale w całym tym procesie zatraciłam samą siebie - przyznała.