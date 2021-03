Holecka o tragicznie zmarłym dziennikarzu TVP. Jej słowa wzruszają do łez

Pożegnanie Świąca

Danuta Holecka o zmarłym koledze

"Z Piotrkiem długo się znaliśmy, ale to nie była bliska znajomość, tylko zawodowa. Piotr przyjeżdżał z Gdańska do Warszawy. Poznaliśmy się dawno temu w telewizji na Placu Powstańców" - powiedziała w rozmowie z dziennikiem. Holecka zaznaczyła również, że Świąc był wyjątkowo komunikatywny i wręcz roztaczał wokół siebie atmosferę spokoju. - Jak się widzieliśmy to wydawało się, że reagujemy na siebie z dużą sympatią, coś dobrego z niego biło. Miał w sobie coś co uspokajało - powiedziała Danuta Holecka "Faktowi". Gwiazda podkreśliła także koleżeńskość Świąca oraz to, że zawsze był skłonny do pomocy.