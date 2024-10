Była pracownicą seksualną. Mówi, jak traktowali ją klienci

Święta Ladacznica, bo tak brzmi jej pseudonim, była pracownicą seksualną przez kilka lat. W rozmowie z dziennikarką Renatą Kim dla "Newsweeka" opowiedziała, jak zmieniło się jej podejście do tego typu pracy w ciągu ostatnich pięciu lat. Choć ostatecznie zdecydowała się zrezygnować z pracy seksualnej, z konsekwencjami zmaga się do dziś.

W tamtym momencie zrozumiała, że nie jest w stanie tak dłużej żyć. Powodem jej decyzji o podjęciu właśnie takiej pracy była potrzeba posiadania pieniędzy. Jak tłumaczyła, w ten sposób mogła liczyć na szybki zarobek. Od czterech do kilkunastu tysięcy zł.

- Pamiętam klienta, który był na początku bardzo sympatyczny i dobrze nam się rozmawiało, więc przedłużyłam spotkanie o kolejne trzy godziny, za które zapłacił. Niestety, tak się upił, że musiałam powiedzieć: "Słuchaj, przepraszam cię, ale robisz się brutalny, ja się ciebie boję" . Strasznie się przejął, pozwolił mi wyjść. Była też próba gwałtu analnego . Innym razem pojechałam do klienta, który ewidentnie cierpiał na jakieś zaburzenie psychiczne. Jego mieszkanie było brudne i zaniedbane, on sam też. (...) Kilka razy zdarzyli się klienci zdejmujący prezerwatywy i domagający się seksu bez zabezpieczenia - ujawniła.

