Była ubezpieczona. "1500 zł za zabieg na obumarłym płodzie"

"Przedwczoraj zgłosiła się do nas Pani D., mówiąc, że jest w 21. tygodniu ciąży i nastąpił odpływ wód płodowych. U płodu nie odnotowywano pracy nerek, a przez brak wód płodowych jego szansa na przeżycie malała z każdą godziną. Lekarze ze szpitala miejskiego w P., gdzie Pani D. była pacjentką, nie potrafili wskazać, czy dziecko urodzi się martwe czy jako 'warzywko' (to cytat my nie używamy takich określeń.). Nie chcieli jednak wykonać przerwania ciąży. Pani D. usłyszała: 'nikt tego Pani w Polsce nie zrobi'" - informuje na Facebooku Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny.