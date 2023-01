Byli "instagramową parą". Psycholożka odkryła ich mroczny sekret

Gdyby to porównać do diagnozy psychologicznej, z jednej strony możemy mówić o braku autentyczności w kontekście symulacji – czyli wtedy, kiedy pokazujemy się jako bardziej atrakcyjne, mądrzejsze. Możemy mówić też o dyssymulacji. To taki rodzaj braku autentyczności, kiedy pokazujemy swoje życie jako nieciekawe, gorsze, bo z jakiegoś powodu chcemy trafić do takiego grona odbiorców, które lubi tego rodzaju styl czy humor. Jeżeli damy do zrozumienia, że podkreślanie naszego "bycia przegrywem" to satyra, myślę, że będzie to autentyczne. Ale jeśli zrastamy się w jedno z tego rodzaju wizerunkiem, będzie to dyssymulacyjny brak autentyczności.