"Bywa zimno i niezbyt czysto". Ewa Bilan-Stoch wyjechała na Ukrainę

Śpimy w hotelach. Jedne są super, w innych bywa zimno i niezbyt czysto. Czasem mamy okazję zjeść domowe jedzonko, gruzińskie przysmaki albo placki ziemniaczane, a czasem człowiek marzy o hot-dogu ze stacji i to pozostaje tylko marzeniem. Staram się mieć przy sobie płatki owsiane, jabłka i wodę.

Motywuje ją w tym mąż. Gdy powiedziała mu, że podziwia fotografa Bartłomieja Jureckiego, który czasem wstaje o piątej rano, by złapać odpowiedni kadr, twierdząc, że sama by się na to nie zdobyła, ten zareagował od razu.