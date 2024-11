"Bywają mocno zagubieni". Iwona z "Sanatorium miłości" wprost o seniorach

Niedawno Mazukiewicz polecała swoim fanom książkę "Sanatorium ludzkich serc", podkreślając, że jej autorka, czyli doktor Justyna Kafel-Wituszyńska, trafnie zobrazowała to, z czym mierzą się osoby starsze. Do tematu bohaterka "Sanatorium miłości" powróciła niedawno.

