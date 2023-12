Całe życie robisz to źle. Jak wieszać lampki choinkowe?

Od góry do dołu

Podczas gdy wiele osób preferuje owijanie lampkami choinkowymi poziomo, Shannon sugeruje, aby robić to od góry do dołu. Dlaczego? Pionowe rozmieszczenie lampek nadaje choince elegancji i sprawia, że efekt jest bardziej harmonijny. Dodatkowo światełka układające się wzdłuż gałęzi od korzenia do szczytu optycznie poprawią wygląd drzewka.